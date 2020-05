Les championnats des Ligues 1 et 2 de football ne reprendront qu’en novembre prochain. Ils ont été stoppés à la mi-mars, alors qu’ils venaient juste de boucler leur phase aller, du fait de l’instauration de l’état d’urgence consécutif à la pandémie du coronavirus.

Et si cette date a été choisie pour le redémarrage des compétitions, c’est que, selon le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) Saer Seck, « nous avons pris comme repères l’indication donnée par le Chef de l’Etat prévoyant la fin de la pandémie au mois d’août ou septembre ». En plus, il faut y ajouter la nécessaire période de préparation.

« Dans ces conditions et pour sauver la saison 2020/2021, il serait impossible de jouer toutes les journées de la phase retour et observer une pause. Dès lors, le choix a été porté sur des play-off et play-down pour déterminer les champions, les montées et les descentes sur la base du seul critère qui reste le moins injuste dans les conditions exceptionnelles que nous vivons: les résultats sur le terrain », a-t-il expliqué.

Ainsi, les points obtenus lors de la phase aller seront maintenus et « dans les poules de la L1 et 2, il y aura 6 matches pour chaque équipe (la formule est celle d’un championnat à phase unique) à l’issue desquels le classement final sera établi ». Pour le play-off donc sont concernées les équipes classées de la 1ère à la 7ème place et pour le play-down celles allant de la 8ème à la 14ème place.

Ainsi pour la L1 seront en lice les 7 équipes du haut du tableau, à savoir Teungueth FC, Jaraaf, As Douanes, Dakar Sacré Cœur, Casa Sport, As Pikine et Stade de Mbour et pour le play-down il y aura Mbour Pc, Us Gorée, Diambars, Ndiambour, Génération Foot, Ngb et Cneps.

Pour la L2, concourront pour le titre, la montée et les honneurs la Linguère, l’USO, Demba Diop de Mbour, EJ Fatick, Guédiawaye FC, Duc et Sonacos alors que la Renaissance, Amitié FC, Keur Madior, Jamono de Fatick, Thiès FC, Africa Promo Foot et Port lutteront pour assurer leur maintien dans le milieu professionnel.

Selon le président de la LSFP, « le choix porté sur cette formule relève du temps restant disponible qui permettrait de jouer et également d’avoir une saison normale ». En outre, une fenêtre de transfert sera ouverte un mois avant le début des compétitions pour 4 semaines. Par ailleurs, le comité d’urgence de la FSF s’est réservé la possibilité, en fonction de l’évolution réelle de la pandémie, d’adapter ses décisions.

« Le CU a aussi décidé que les deux représentants aux coupes CAF seront les deux premiers du championnat en cours », d’après M. Seck. Et de préciser que pour l’heure, toujours du fait de la pandémie du coronavirus, même la CAF ne connait pas les dates de ses compétitions. Cependant, « si les play off n’ont pas encore commencé ou ne sont pas encore terminés avant la date limite, les deux premiers à la date indiquée seront désignés ». Ce qui signifie que « si la CAF annonce la date du début de ses compétitions des clubs avant les play off ce seront TFC et Jaraaf qui représenteront le Sénégal. Si la date limite est en plein milieu des play off, ce seront les deux premiers à la date indiquée par la CAF », a-t-il précisé.

Source: LSFP