Sadio Mané, qui a rejoint Liverpool, le 28 juin 2016, se souvient avoir eu une conversation privée avec Jurgen Klopp pour s’assurer du temps de jeu qu’il allait avoir après l’arrivée de Mohamed Salah. Qui a rejoint Liverpool, le 22 juin 2017.

Quelques semaines avant le départ de Coutinho pour le FC Barcelone, Mané a eu une discussion avec Jurgen Klopp concernant sa situation. Sans toutefois savoir que son coéquipier allait rejoindre la Catalogne dans les jours à venir, le joueur a eu plus d’assurance de la part de son entraineur. Des années après, il a levé le voile sur ce que le technicien allemand lui a dit.

« Il a dit qu’il avait confiance en moi et qu’avec le temps je jouerais au point d’épuisement. Même ainsi, je lui ai dit que je voulais jouer. Klopp a dit qu’il devait faire tourner son équipe. Il y avait aussi le fait que Coutinho était sur le point de partir et il ne voulait pas me le dire tout de suite », a déclaré Mané, cité par Liverpool Echo.

wiwsport.com