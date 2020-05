Les nouvelles décisions de la fédération sénégalaise de football prises hier par le comité exécutif en réunion ne font pas l’unanimité chez les acteurs sportifs.

Le Beach Soccer approuve l’arrêt définitif des compétitions mais aurait besoin d’une subvention selon le manager général de l’équipe nationale dans le quotidien Stades. Il n’y aura pas de compétition de Beach soccer jusqu’à la saison 2020-2021, ainsi en a décidé la FSF. Entre autres décisions, des subventions aux clubs. Toutefois, le football de la plage n’en fait pas partie.

Ce qui ne plait pas du tout à Ibrahima Ndiaye.« Nous sommes obligés de nous conformer à cette décision. Quant aux subventions, je suis étonné et déçu de ne pas voir le Beach Soccer faire partie des entités qui vont être soutenues financièrement » se désole t’il. S’y ajoute : « Je vois que l’ONCAV et l’ASMS n’ont pas été oubliés. Je ne suis pas contre eux. Nous concernant je pense que c’est juste une omission et que les autorités fédérales y reviendront » espère t’il.

wiwsport.com