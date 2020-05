CoronaVirus ou pas, les travaux avancent sur le site du chantier de construction d’Olembé. La pandémie aura fait du bien au donneur d’ouvrage, l’État du Cameroun, et à l’entrepreneur, la firme canadienne Magil, puisque des avancées ont été fait en lorsque le focus des médias était ailleurs, informe camfoot.

Le ministre des Sports et président du COCAN 2021, Narcisse Kombi Mouelle a visité les installations et a été agréablement surpris de voir une pelouse plus ou moins verdoyante. « La plus emblématique est cette pelouse, qui a été complètement plantée et qui, comme vous pouvez le constater est verdoyante. C’est la première que dans cette cuvette, nous avons une telle pelouse. Il y a lieu de s’en réjouir ».

Selon la même source, Franck Mathiere, vice président de l’entreprise Magil Construction, l’entrepreneur général ,s’est aussi laissé aller à quelque prédiction des plus optimistes sur l’état d’avancement des travaux :

« Les deux annexes sont à 89% d’avancement. Et la livraison est pour le mois de juillet et comme prévu nous sommes toujours sur un démarrage de la mise en service et de la réception de l’ouvrage au courant du mois d’octobre ».