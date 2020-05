Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football s’est réunie ce mercredi à son siège. Elle a décidé de différer la reprise du championnat.

La reprise du championnats de ligue 1, ligue 2, Nationale 1, Nationale 2 et du football féminin (Division 1 et 2) sera différé au mois de novembre 2020, selon la formule de play-off et de play-down informe le communiqué de la FSF.

Invité dans Tour de l’actualité cet après-midi, le défenseur sénégalais Mame Saher Thioune est revenu sur les difficultés rencontrées par les joueurs du football local. Ancien joueur du Casa Sports, il est venu se relancer au Teungueth FC.

Il estime que cette situation est difficile pour les joueurs du championnat local. « C’est difficile pour les joueurs. Imaginez ceux qui ne perçoivent pas de salaire. Les joueurs sont des soutiens de famille, si les clubs ne payent pas, les familles vont le ressentir. Ce qui nous arrange c’est la reprise du championnat avec des dispositions. Si chaque club détient un bus pour amener ses joueurs à l’entrainement et les ramener se serait idéal ».

wiwsport.com