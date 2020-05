L’édition 2020 est annulée en raison du Coronavirus qui a stoppé les activités sportives dans le monde depuis le mois de mars. La FIFA a décidé de ne pas décerné ce titre cette année.

On ne connaîtra pas le meilleur joueur de a planète en 2020. Prévue en septembre 2020 à Milan, la cérémonie est annulée. Selon Marca, les dirigeants de la FIFA ont renoncé au gala qui reconnaît les meilleurs joueurs et entraîneurs du monde . La saison s’est terminée précipitamment dans certains championnats et d’autres sont en attente de redémarrage et les conditions idéales n’existent pas pour reconnaître le jeu les uns des autres.

Toutefois, une décision n’est pas encore prise concernant les autres prix individuels, si recherchés dans les vestiaires, par exemple le Soulier d’or. Quant au Ballon d’Or, le magazine « France Football » n’a pas encore décidé s’il fallait aller de l’avant avec un prix décerné depuis 1956 et qui n’a cessé d’être distribué chaque année, bien que de 2010 à 2015 il ait fusionné avec le prix FIFA.

wiwsport.com