Des jeunes sénégalais ont mis en place un projet de jeu vidéo pour permettre aux amoureux de FIFA sur PlayStation de s’occuper. En cette période de crise avec le coronavirus et d’amuser la population histoire d’oublier le confinement.

Présentation du championnat:

Le championnat a commencé le Vendredi 17 Avril 2020 et se déroule avec une phase aller et une phase retour c’est à dire que chaque équipe joue 38 matchs, chaque Vendredi Samedi Dimanches les équipes jouent 3 matchs. Chaque jour le choc de la journée est mis à l’affiche et diffusé en live sur Twitch pour que tout le monde puisse regarder.

Les programmes, résultats et les liens dès live sont partagés sur la page Twitter @infosTL221.

Il existe une période de mercato (été et hivernal) durant laquelle les clubs pourront recruter de nouveaux joueurs ou que les joueurs quitteront leur équipe pour une autre. Chaque club possède un compte Twitter officiel où il poste ses résultats, présente ces nouveaux joueurs, interagit avec les autres clubs (TrashTalk) ou encore échanger avec ses propres supporteurs. À la fin de la 38ème journée les 8 premiers se qualifient pour les Plays-Offs (quarts de finale, demi-finale puis finale ) et les 3 derniers quitte la première division.

La rédaction de wiwsport.com a pris le soin d’interroger l’initiateur de ce projet qui est un jeune étudiant résidant en France. Eric Ngom et ses amis veulent que les amoureux du football s’amusent mais aussi leur objectif est d’organiser une deuxième édition en 2021 et sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter le Sénégal au prochain mondial.

Présentez vous…

Je m’appelle Mohamed Eric Ngom j’ai 20 ans je suis actuellement en deuxième année de prépa à Lyon. Je suis passionné de football que j’adore pratiquer mais aussi à travers les jeux vidéos comme Fifa 20 sur PS4.

Qu’est ce qui t’a motivé à mettre en place ce projet ?

Il y’a un mode sur Fifa 20 qui permet de former une équipe de 11 joueurs avec ses amis où chacun aura l’opportunité de contrôler un seul joueur. J’ai donc d’abord décidé de former une équipe avec mes amis. Ensuite un de mes amis Xavier Diallo qui jouait dans une autre équipe avait l’habitude d’organiser des petits tournois de 6 à 8 équipes. Je l’aidais un peu dans l’organisation de ses tournois. Après plusieurs tournois un autre ami Mouhamed Gaye nous a rejoint et vu la période difficile avec le Coronavirus nous nous sommes dit pourquoi pas organiser un championnat pour divertir les gens et faire passer le temps. C’est donc ainsi qu’à nous 3 que l’idée de championnat virtuel s’est mise en place.

Comment tu gères la compétition à distance dans ce contexte de covid-19 ?

Déjà nous avons créé un groupe avec les capitaines des 20 équipes, 2 jours avant les matchs j’envoie le calendrier des matchs et les capitaines coordonne entre eux afin de fixer une heure pour leur match. A la fin de chaque match les capitaines prennent en photo le score et me l’envoient afin que je puisse rentrer les résultats et faire le classement. Ensuite Mouhamed Gaye s’occupe de la communication sur les réseaux sociaux et de la diffusion des résultats. Xavier Diallo s’occupe de tout ce qui est règlements et éventuels problèmes entre les équipes.

Et quel est votre objectif ?

Dans un premier temps l’objectif est surtout que les gens s’amusent. Cette idée de championnat virtuel existe déjà dans de nombreux pays, par exemple la coupe du monde 2020 est passée (elle a eu lieu en Avril) ce qui fait qu’on n’a pas pu y participer donc notre objectif est d’organiser une deuxième édition en 2021 et sélectionner les meilleurs joueurs pour représenter le Sénégal au prochain mondial.

wiwsport.com (Mohamed El Amine Diop)