Le ministre des sports ne veut pas parler de budget des compétitions internationales en cette période de crise. Matar Ba estime que quand les compétitions reprendront, l’Etat prendra ses dispositions.

« Il n’y a plus de compétitions internationales, donc on ne parle plus du budget. La pandémie a impacté sur le calendrier international et les compétitions programmées en 2020 ont été toutes presque reportées. Il n’y a pas d’inquiétude dès que les compétitions reprendront, on prendra toutes les dispositions pour une bonne participation de nos délégations ».

« Il avance: « Il y a beaucoup de Sénégalais qui suivent l’équipe nationale dans les compétitions internationales, mais il y a aussi des personnalités qui sont invitées par l’Etat. On le fait souvent en invitant toutes les institutions. On peut citer d’anciens ministres ou d’autres personnalités qui aiment le sport. C’est le budget qui est monté à l’occasion qui permet de prendre en charge tout le monde ».

wiwsport.com