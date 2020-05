Les doléances des présidents des clubs ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. En autres mesures prises par le comité exécutif de la FSF, un appui financier aux clubs en cette période de crise sanitaire et financiére.

Le communiqué suite à la réunion du comité exécutif informe que la FSF a décidé d’allouer sur fonds propres aux Clubs professionnels, amateurs et certains groupements associés impactés, une subvention pour faire face aux conséquences du COVD 19, en attendant la mobilisation des appuis de l’Etat, de la FIFA et de la CAF.

Lesdites subventions sont reparties ainsi qu’il suit. En ligue 1 qui compte 14 clubs, chacun va recevoir 5 millions de FCFA soit au total 70 millions de FCFA. En Ligue 2 qui compte aussi 14 clubs, chaque équipe recevra 3,5 millions soit au total 49 millions.

Les 24 équipes de Natonal 2 vont recevoir 2 millions, en National 2 (32 clubs) 1 million.

Les 12 équipes de la D1 auront chacun 500 000 et celles de la D2 (12), 300 000.

278 équipes se trouvent en Régional et vont recevoir 250 000.

Les entités sportives aussi seront appuyées. L’ONCAV aura une subvention estimée 2.500.000 ainsi que l’ASMS, 1.500.000.

Au total, la FSF va décaisser la somme de 282 millions 100 mille francs pour appuyer les acteurs sportifs. Elle informe par ailleurs qu’elle va débuter le payement des honoraires des arbitres pour la saison 2019-2020 des championnats amateurs et professionnels à partir de la semaine prochaine. Et la mise en place d’un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la commission centrale médicale de la FSF sur les lieux d’entrainement et de compétitions.

