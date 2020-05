Le championnat va continuer au Sénégal mais à la fin de l’année. Le comité exécutif de la fédération sénégalaise de football s’est réunie ce mercredi à son siège. Elle a décidé de différer la reprise du championnat.

La reprise du championnats de ligue 1, ligue 2, Nationale 1, Nationale 2 et du football féminin (Division 1 et 2) sera différé au mois de novembre 2020, selon la formule de play-off et de play-down informe le communiqué de la FSF.

L’instance a aussi décidé de terminer les championnats régionaux entre le 1er novembre et le 31 décembre sous forme de play off ou match à éliminatoire direct pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en National 2 qui devrait s’achever au plus tard le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, l’instance a décidé de reporter toutes les compétitions des petites catégories et de Beach soccer jusqu’à la saison 2020-2021.

Le communiqué informe que toutes ces décisions ont été prise suite à l’étude de trois rapports. Le rapport de la commission centrale médicale relatif aux précautions à prendre en vue de la reprise des entrainements et des compétitions, le rapport technique sur les schémas de reprise des différents championnats complétés par les suggestions des membres du comité exécutif et présidents de ligues régionales de Football recueillis par courriel et le rapport sur l’impact économique du COVID 19 et les coûts financiers d’un plan de relance post COVID19 du Football Sénégalais.

Ainsi, la FSF explique qu’elle s’appuie sur la décision des autorités de prolonger l’état d’urgence, le Comité d’Urgence n’a pas jugé opportun de reprendre dans l’immédiat les différents championnats.

wiwsport.com