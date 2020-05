L’annonce de la prolongation de son contrat avec Canal+ avait clairement déçu quelques uns de ses fans qui veulent le voir devenir entraîneur. Pourtant le consultant le plus prisé en France pense toujours à tenir les rênes d’un club.

Dans une interview avec L’Equipe, l’ancien latéral droit des Lions et de l’OM a parlé de sa carrière dont il est très satisfait. « Je suis très satisfait de ma carrière. Je n’ai aucun regret, même si elle aurait pu se finir d’une meilleure façon. Elle a duré 14 ans et je ne pourrais pas demander mieux aujourd’hui » confesse t’il.

D’ailleurs, ceux sont ses qualités de joueur qu’il veut garder en étant coach. « On peut toujours se dire : oui, j’aurais pu faire mieux. Mais, sincèrement, si je dois me juger, j’étais un joueur valeureux, déterminé et obsédé par le jeu, un peu à l’image du coach que je serai plus tard, puisque j’ai l’objectif bien précis d’entraîner dans deux ans ».

Il faudra attendre donc pour voir Habib Beye s’asseoir sur un banc et diriger un effectif.

