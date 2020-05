Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples (élite italienne), pourra jouer dans n’importe quel club en Europe, a estimé l’ancien défenseur des Bleus, Willy Sagnol dans un entretien avec record.

Après six années passées en Italie, Koulibaly est annoncé en Angleterre (Manchester United, Chelsea, Newcastle, Tottenham et Everton), en Espagne (Real Madrid) et en France (Paris-Saint-Germain). De l’avis de Willy Sagnol qui a longtemps joué au Bayern Munich (Allemagne), le défenseur sénégalais est resté longtemps en Italie.

‘’Je n’ai pas forcément de conseil à lui donner mais il va faire face à un choix difficile. Et à mon avis, pour le prochain club où il doit aller, il faudrait qu’il intègre une équipe qui, en termes tactiques soit bonne parce qu’il risque d’être un tout petit perdu au début. Koulibaly est resté trop longtemps en Italie ».

En 2014, Sagnol avait parlé de ‘’joueur de type africain’’, une déclaration perçue par certains comme du racisme. Pour ces propos qui lui avaient valu des commentaires acerbes, notamment de Pape Diouf, l’ancien président de l’OM décédé le 31 mars dernier, Sagnol parle d’incompréhension.

‘’Franchement, je reste persuadé qu’il y a des gens qui ont mal compris ce que je voulais dire à l’époque. Je l’ai dit de manière maladroite et j’en étais désolé’’, a-t-il dit reconnaissant que ce fut une période difficile dans sa vie.

wiwsport.com