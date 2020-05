Gana Gueye au PSG, un transfert inoubliable pour le milieu de terrain sénégalais mais aussi son collégue colombien. Wilmar Barrios a vécu tout le chamboulement du transfert avorté de l’ancien pensionnaire des Toffees.

Si Idrissa Gana Gueye était parti au PSG en janvier, Wilmar serait sans doute actuellement à Everton. En effet, le milieu de terrain colombien devait être le remplaçant de Gueye dans le club anglais. Ce dernier jour du mercato d’hiver en 2019, Wilmar a aussi vécu la lourde attente.

En effet, le départ ou non de Gana Gueye au PSG déterminait la suite de sa carrière. C’était Zenith ou Everton confie t’il à Sportwitness. « L’idée était Everton, il y avait eu des discussions. À Everton, ils ont dû vendre le milieu de terrain défensif, qui devait se rendre au PSG et il a finalement quitté [à l’été 2019] .Je suis resté calme à cette époque, jusqu’au dernier jour du marché européen. Felipe m’a appelé et m’a dit que ceux de Zenith étaient avancés parce qu’ils avaient vendu Paredes à Paris. J’ai parlé avec Alfaro, il m’a parlé de la possibilité que le contrat soit conclu et il m’a dit de voyager et si les choses ne se passaient pas, vous prendriez un avion et reviendriez à Buenos Aires. Je déjeunais. J’allais pour monter dans le bus et Felipe m’a appelé et m’a dit que le transfert était fermé. »

Ainsi, Wilmar a pris la route menant au championnat russe. Des mois après, Gana signera au PSG et Barrios trouvera sa place de titulaire dans l’effectif de Zénith Saint Petersbourg où son contrat court jusqu’en 2023.

wiwsport.com