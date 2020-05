Invité au forum des journalistes sportifs il y’a quelques jours, le ministre des sports Matar Ba s’est prononcé sur la saison de lutte.

Matar Ba est conscient que la saison est presque terminée et que beaucoup de lutteurs feront une saison blanche. Il confie qu’il va se réunir avec les parties prenantes pour prendre une décision concernant la reprise de la saison de lutte.

« Vous savez qu’il n’y a pas de combat de lutte durant l’hivernage. Mais, si on devait recommencer à la fin de la pandémie au mois de juillet, on verra avec le CNG et les acteurs de la lutte la solution appropriée. C’est pourquoi j’ai parlé d’éclaircie sur une probable reprise, on écoutera tout le monde. D’ailleurs, je vais consulter des consultations pour prendre en charge les questions qui perturbent ou les obstacles en face de nous pour une reprise ».

Il avance: « Je ne vais pas me précipiter pour parler de saison blanche. Il y a des décisions qui ne devront pas venir du ministre, mais les responsables doivent analyser et faire des propositions. Ce n’est pas une question technique, mais une affaire de santé publique. Toutes les décisions seront basées sur l’avis des autorités sanitaires ».

wiwsport.com