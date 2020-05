L’une des révélations des championnats régionaux de Thiès des moins de 17 ans, le milieu de terrain, Mamadou Gning, âgé seulement de 14 ans a été le grand artisan du sacre de Dutch Sénégal Football Academy (DSFA). Récemment présélectionné dans la liste des U17 de Malick Daf, sa carrière est bien partie sur les chapeaux de roue. Wiwsport.com vous propose de partir à la découverte de ce talent brut.

Derrière son visage enfantin se cache un jeune très déterminé à réussir au plus haut niveau. Issu d’une famille modeste, d’un père détecteur de talent et sulfureux, Mamadou Gning a tout pour être un grand footballeur. « Ceux qui ont l’habite de le voir jouer au football savent pertinemment qu’il a le potentiel pour être un grand footballeur », martèle son Père.

Malgré son énorme talent, le père de Mamadou n’a pas pu poursuivre son rêve de football. C’est ce sentiment d’inachevé qui le booste à vouloir encadrer son fils et s’emploie à faire de son enfant un véritable clone. « J’avais un groupe de jeunes joueurs que j’entrainais à Saly. Il faisait partie de ce groupe. Mes amis me disaient souvent de l’inscrire dans un centre de formation mais comme je n’avais pas les moyens de le faire. J’ai pris l’initiative de l’encadrer personnellement. Un bon jour, quelqu’un du nom de Gérard m’a mis en rapport avec Touré, le directeur du centre de DSFA. Je lui ai expliqué la situation et après quelques tests il a réussi à intégrer le centre ».

Le centre de DSFA ne s’y était d’ailleurs pas trompé puisqu’il a été l’un des meilleurs du tournoi régional de Kaolack et de Thiès. Auteurs de cinq offrandes en 90 minutes contre Kaffrine, « le génie aux pieds d’or » avait régalé le public du Stade Lamine Gueye par sa qualité de passe.

Interrogé par nos soins, Mamadou Gning nous a détaillé son parcours « J’ai commencé à jouer au football très jeune. Mon père s’occuper de mon encadrement. En 2015, j’ai participé à un tournoi « benjamin » organisé par Diambars Academy et j’ai été nommé meilleur joueur. Quelque temps après j’ai encore participé à un test au stade (Thiès), au premier rang, de là, je suis rentré au centre DSFA. En 2019 alors qu’on jouait la finale du championnat jeune à Thiès, j’ai été couronné meilleur joueur du match contre Amitié. Par la suite, nous sommes partis disputer et remporter les championnats régionaux à Kaolack, c’est là où j’ai donné cinq passes décisifs contre Kaffrine pour le compte des phases nationales U20.»

Initialement milieu de terrain, il est souvent utilisé comme un numéro « 10 » par son coach. Un succès sur le terrain et une option validée par le joueur « J’adore joué comme un 10, je me sens plus à l’aise », explique-t-il.

A un pas de la sélection nationale des moins de 17 ans, le jeune joueur de 14 ans, techniquement au-dessus de la moyenne à tout d’un grand. Son rêve est de « percer dans le football » et « faire plus que son idole, Kevin De Bruyne de Manchester City ».

wiwsport.com, propos recueillis pas (Anta Ndiaye)