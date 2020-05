L’international sénégalais a réalisé une très belle saison sous les couleurs blauw en zwart, et cela attise l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, Krépin Diatta attire les convoitises. Déjà suivi par l’AC Milan et Naples en Italie et Watford en Angleterre, le Brugeois serait la priorité du Hertha Berlin cete été, selon Bild.

Le club allemand a démontré en janvier qu’il était capable de délier les cordons de sa bourse afin de s’attacher les services des joueurs visés. Les Berlinois avaient dépensé 24 millions d’euros pour Lucas Tousart et 25 millions d’euros pour Krzysztof Piatek. Le Club de Bruges devrait récupérer une belle somme si Diatta venait à partir.

WalFoot