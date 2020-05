Kalidou Koulibaly est dans le viseur du PSG, Liverpool et Newcastle, entre autres. Alors qu’il serait prêt à quitter le Napoli, le défenseur sénégalais serait actuellement en attente d’en savoir plus sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Kalidou Koulibaly serait de plus en plus incertain. Le PSG, Manchester United, City, Chelsea, Newcastle et Liverpool, qui est actuellement en pole positon, sont tous intéressé pour signer Kalidou Koulibaly cet été. De son côté, l’international sénégalais serait encore dans le flou quant à son avenir.

Kalidou Koulibaly en attente pour sceller son avenir ?

D’après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly est actuellement en attente. Le défenseur de 28 ans serait heureux à Naples, tout comme sa famille, mais il serait prêt à prendre le large et relever un nouveau défi ailleurs. Bien que le Sénégalais soit en bon terme avec sa direction, il y aurait eu une cassure entre le Napoli et lui. Ce qui pourrait s’expliquer par ses performances en demi-teinte de cette saison ou par ses pépins physiques.

Avec l’aide de son agent, Fali Ramadani, et du président des Azzurri Aurelio De Laurentiis, Kalidou Koulibaly devrait peser le pour et le contre et tenter de prendre la meilleure décision possible pour son avenir et la situation financière de son club.

Le 10 Sport