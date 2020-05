Matar Ba était l’invité du Club ANPS qui a démarré aujourdhui. En autres sujets abordés entre les journalistes sportifs et le ministre, les infrastructures, dont les chantiers étaient annoncés avant le début de la crise sanitaire au Sénégal. Le ministre des sports a rassuré sur l’exécution de ces projets sportifs. Le Covid-19 va peut-être retarder les travaux mais n’empêchera pas leurs réalisations nous dit-il.

« La programmation n’a pas changé. Les chantiers qui ont démarré aussi connaîtront une poursuite. Il n’y a aucun problème, nous travaillons avec le ministre des finances pour que ces secteurs là ne soient pas touchés. N’oublions que nous avons en vue les jeux olympiques de la jeunesse en 2022 et quelque soit les conséquences de cette pandémie, nous devons nous projeter et ne pas freiner l’élan qu’on avait. C’est pourquoi au niveau des infrastructures, je vous rassure. Je prend comme exemple le stade de Mbacké, si vous vous rendez sur les lieux, vous allez voir qu’il y’a des ouvriers sur place. Donc ce la ne retarde rien, peut-être sur le matériel peut ralentir le travail avec la fermeture des frontières. Mais il n’y a pas de difficultés majeurs »

Stade Olympique (Diamniadio) et Leopold Sedar Senghor ( Dakar)

« Concernant le stade olympique, il y’avait quelques réglages à faire à cause de la pandémie. Mais je peux vous dire que d’ici la fin du mois en cours, les travaux vont démarrer. C’est un stade qui sera construit très rapidement et qui pourra accompagner l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse. »

« Pour la réfection du stade Leopold Sedar Senghor, le processus est réglé au niveau de la chine. Mais avec la fermeture des frontières, on ne peut pas démarrer les travaux avec les cinquantaines d’ingénieurs qui doivent être sur place et qui ne peuvent se déplacer. »

Les stades régionaux: Saint Louis, Ziguinchor, Diourbel…

« Avant le début de la pandémie, on avait déclaré le démarrage des travaux du stade Me Babacar Seye. Ce qui a été retardé parce que la cérémonie de pose de première pierre n’a pas eu lieu. Et sachez que le stade Me Babacar Seye et le palais des sports sont deux infrastructures dont les travaux vont démarrer en même temps. Et j’espère que d’ci quelque jours, l’entrepreneur y sera la prise en charge du foncier. Le maire de la ville Mansour Faye est rassuré par le projet qu sait il va soulager les sportifs de Saint-Louis. »

« Le stade Ely Manel Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, tous ces stades vont démarrer avec ceux de Leopold Sedar Senghor. C’est une question de fermeture des frontières qui retardent un peu la réfection de ces infrastructures. Mais d’ici la fin du mois, il y’aura un démarrage effectif de ces chantiers. »

Autres disciplines…

« Le dojo national sera refait mais il faut retenir qu’à Diamniadio et d’autres lieux précis, il est possible de pratiquer les arts martiaux. Ceux sont des infrastructures multisports ».

