Le ministre des sports Matar Ba était l’invité du forum des journalistes sportifs sénégalais ce samedi. Le patron du sport sénégalais a évoqué beaucoup de points.

Le président Macky Sall a exprimé un souhait d’organisation d’une coupe d’Afrique des Nations. Matar Ba confirme cette information et explique: « Les instructions du chef de l’Etat sont exécutées à la lettre. Nous travaillons à renforcer l’existant, surtout sur des infrastructures sportives. Sur le plan administratif, au niveau de la fédération, je pense que ce n’est pas le moment de parler de Can ».

Il avance: « La Caf est dans des difficultés de choix pour les dates de la prochaine Can. Quand on aura redémarré la machine, toutes les démarches administratives seront entamées et les travaux qui doivent se faire seront poursuivis. »

