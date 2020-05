Ancien président de la fédération sénégalaise de basketball, président du SLBC, Baba Tandian apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19. Son don estimé à 2 millions 500 mille FCFA est composé de produits de première nécessité pour se protéger du virus.

Des solutions Hydroalcooliques, gants, masques, détergents et affiches de sensibilisation ont été remis au directeur de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi dans le dudit hôpital. Occasion pour Baba Tandian de lancer un appel à la solidarité. « Je pense que la bataille, il faut la gagner. Et pour cela, il faut la main de tous. Aujourd’hui je lance un appel aux fils et aux filles de ce pays pour apporter leur aide aux hôpitaux et ce qui en ont besoin. »

Rappelons qu’il avait fait un don matériel estimé à 7 millions à la mairie de Saint-Louis

