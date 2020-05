Balla Gaye 2 s’est rendu vendredi chez Modou Lô, qui a perdu son père jeudi, pour lui présenter ses condoléances.

« Nous sommes des plus que frères. La lutte n’est qu’une profession. Et, au delà, nous sommes solidaires les uns des autres. Le père de Modou Lo est aussi mon père et de surcroît, mon homonyme. Je présente mes condoléances à la famille éplorée, au monde de la lutte, aux Sénégalais. Et que Dieu l’accueille en son paradis ».

