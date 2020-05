L’écurie Fass est en train de sombrer saison après saison et perd au fil des années de son lustre d’antan. En attestent ses résultats en dents de scie.

Les ténors de l’écurie Fass sont en manque d’inspiration et de réussite, depuis quelques années. La preuve, le leader de l’écurie, Gris Bordeaux, est en panne sèche depuis 2015, date de sa dernière victoire contre Tyson. Depuis, celui qui a intronisé 3ème Tigre de Fass n’arrive plus à gagner et est en train de collectionner les saisons blanches.

Après d’avoir amené Tyson à la retraite, il est battu par Modou Lo. Gris Bordeaux a ensuite affronté le lion de Guédiawaye Balla Gaye 2. Un duel de choc au stade Léopold Sédar Senghor en 2018. Un retour de Balla Gaye réussit qui bat Gris part décision arbitrale.

Depuis lors, le tigre de Fass n’a pas encore enregistré de combat. Ses duel contre Boy Niang, Ama Baldé, Tapha Tine, Bombardier étaient plébiscités en un moment donné. Avec le covid-19, la saison est suspendue et pas d’affiche pour les ténors.

L’écurie Fass n’a pas encore de jeune lutteur capable de défier les VIP comme le font les lutteurs de Pikine avec Ama Baldé, Boy Niang et Eumeu Sène. Seul Gris Bordeaux représente Fass dans le cercle des VIP. Pour sa succession, l’écurie compte sur Serigne Ndiaye 2, Gris 2, Lac Rose et d’autres jeunes.

Gris est pratiquement sur la dernière ligne droite. Il ne peut pas refaire plus de 10 ans dans l’arène. Fass doit commencer à bien préparer un nouveau tigre pour espérer remporter le titre de roi des arènes.

wiwsport.com