Alors qu’il est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille , Julien Stéphan a reconnu qu’il n’était pas certain de conserver M’Baye Niang au Stade Rennais la saison prochaine.

« Je sais depuis cet après-midi que Rennes est disposé à le laisser partir, mais il ne faut pas oublier qu’il a été acheté l’été dernier pour 15 M€. Donc je ne le vois pas partir en-dessous de 15-20 M€. Est-ce que l’OM peut investir là-dessus ? Marseille essaye en tout cas d’en convaincre le joueur. Je ne peux pas divulguer le nom du club, mais un autre club s’est mis sur les rangs ces derniers jours et à mon sens il n’y a pas photo entre l’OM et ce club. C’est un club du Top 8 européen de ces deux ou trois dernières années. C’est un début d’approche. Maintenant, est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie », a t-il déclaré sur l’Equipe.

Interrogé au sujet du mercato de l’Olympique de Marseille lors d’un live Instagram donné jeudi, Bilel Ghazi a lâché une bombe en affirmant que M’Baye Niang allait pouvoir quitter le Stade Rennais, si la direction de l’écurie bretonne recevait une offre satisfaisante.

Et d’autres clubs intéressés par le profil de l’attaquant pourraient alors en profiter. Même si pour Julien Stéphan, le problème reste entier. Invité sur RMC Sport, le coach de la formation bretonne a avant tout émis le souhait de conserver une bonne partie de l’effectif qui lui a permis de se hisser sur la dernière marche du podium de Ligue 1, en évoquant forcément le cas de son buteur.