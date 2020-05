Il est le joueur le plus courtisé pour le prochain mercato toutefois son dossier est plein de rebondissement. L’un des meilleurs défenseurs centraux du monde est annoncé dans plusieurs grands clubs d’Europe. Tant souhaité par ses fans, un départ de Kalidou Koulibaly cet été pourrait être impossible.

La raison est toute simple, l’investissement coûte très cher. Et plusieurs clubs pourrait rebrousser le chemin qui mène à Naples. En effet, le club italien veut toujours faire de Koulibaly, le défenseur le plus cher de l’histoire des transferts. Et en cette période de crise sanitaire, le montant estimé

Selon le journaliste espagnol Guillem Balague, Chelsea ne poursuivra pas un accord pour Koulibaly en raison du prix demandé de Naples qui doit être supérieur ou égale à 100 millions de livres sterling (114 238 100 euros) pour le défenseur de 28 ans.

Balague a déclaré sur sa chaîne YouTube: « Fondamentalement, tout transfert comme avec Koulibaly de Napoli, ou tout autre grand joueur, sera confronté à des problèmes: trouver de l’argent et le dépenser, ce qui est nécessaire pour obtenir un joueur comme ça parce que personne ne veut faire un énorme investissement à perte. C’est assez clair. Ni le PSG, le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester United, Manchester City – personne ne veut mettre 100 millions de livres sterling sur un joueur. » L’on remarque que le journaliste n’a pas cité Liverpool et Newcastle sur cette liste. Les deux clubs anglais semblent etre prets à donner le prix demandé.

Selon notre source du jour, la crise sanitaire qui a un impact sur l’économie mondiale, celle du sport affectée aussi avec les chutes des valeurs marchandes des joueurs,pas de rentrée d’argent dans les caisse des clubs aura des conséquences aussi sur le prochain mercato. « Comment fonctionnera le marché? Les échanges, les prêts, les agents libres seront une priorité pour tout le monde et ces échanges seront intéressants car cela signifiera de mettre une étiquette sur les joueurs sur lesquels les deux clubs devraient évidemment s’entendre, et ce sera l’une des difficultés » analyse t’il.

Naples devra donc revoir le prix de vente pour laisser partir son roc. L’on rappelle que le joueur lui même avait déclaré « qu’il ne forcerait pas la main à ses dirigeants pour quitter le club ».

