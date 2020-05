Battu 3-0 lors du match l’aller, Liverpool était parvenu à renverser le FC Barcelone à Anfield l’année dernière en Ligue des champions (4-0), au terme d’un match à couper le souffle.

Le Belge Divock Origi, ex-Lillois, avait ouvert le score (7e). Puis Georginio Wijnaldum (54e et 56e), entré à la mi-temps, avait inscrit un doublé en deux minutes (54e et 56e). Les Barcelonais avaient ensuite commis une incroyable erreur d’inattention sur un corner des Anglais. Origi en a profité pour inscrire lui aussi son deuxième but dans la partie (79e).

Sans Salah et Firmino blessés, Liverpool réalise l’un des plus grands matches européens de son histoire. Sadio Mané avait enregistré une très belle prestation dans cette rencontre. Cette équipe de Liverpool ira ensuite en finale pour gager ce titre de Ligue des Champions.

