Auteur de 8 buts en 19 matchs de National avec Créteil-Lusitanos cette saison, Mamadou Diallo, 25 ans, a paraphé un contrat de deux ans au GF38, informe le club français. L’attaquant sénégalais, formé à l’Académie Dakar Sacré-Cœur, avait rejoint la France et le FC Sochaux-Montbéliard à 19 ans.

Après une expérience dans le Doubs, l’ancien international U23 et A’ sénégalais rebondit en National 2 à Arras, Croix puis Créteil. Promu en National avec l’USCL en fin de saison dernière, Mamadou Diallo s’est révélé à ce niveau cette saison inscrivant 8 buts en 19 matchs en évoluant, dans un 4-3-3, à gauche ou à droite de l’attaque cristolienne. “J’aime bouger, percuter, centrer” souligne-t-il modestement. Autant de caractéristiques qu’il mettra au maximum à profit du GF38, où il vient donc de s’engager jusqu’en juin 2022 : “J’ai accroché quand on m’a parlé du projet du club et je suis là pour donner le meilleur de moi-même” a affirme le sénégalais.

