A l’affût des propositions du marché, dans la perspective d’un transfert lors du prochain mercato, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly plaît à de nombreuses écuries. En France en passant par l’Espagne mais surtout l’Angleterre. Après Manchester United, Tottenham, Manchester City, Newcastle le dernier entrant en jeu semble avoir une avance sur ses concurrents.

En effet, les Magpies , qui pourraient avoir des moyens importants cet été grâce à l’arrivée d’investisseurs saoudiens, pourraient bien avoir gain de cause. Newcastle aura les moyens de ses ambitions pour devenir l’un des plus grands clubs du monde avec de nouveaux propriétaires. Et cette idée pourrait bien faire changer d’avis au vice champion d’Afrique. D’après les informations de Kaveh Solhekol, il y aurait un réel intérêt de la part de Kalidou Koulibaly, pour l’offre de Newcastle.

Sky Sports a affirmé que le défenseur du Napoli est attiré par l’idée d’être à la naissance d’un tout nouveau projet, très ambitieux, qui pourrait bien faire de Newcastle une des meilleures équipes au monde. Selon les informations, le joueur aurait même déjà reçu une proposition salariale. Un montant de 12 millions d’euros par saison l’attendrait du côté du nord de l’Angleterre s’il venait à accepter le challenge de Newcastle.

