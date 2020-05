La génération 2002 a un lien fort avec Feu Jules Francois Bocandé. On aurait dit « leur papa »! Une relation que nous raconte Alassane Ndour à travers ce témoignage dans le quotidien Record.

« On peut dire beaucoup de choses sur lui. C’était une vraie personnalité du football africain et il y’avait beaucoup de prestance dans son style à travers ses rastas. C’était quelqu’un de très intègre et un vrai patriote. Il a montré la voie sur l’idée de perception de l’équipe nationale. Il était quelqu’un de très jovial dans un groupe, un vrai stratège. »

« Quand il était avec nous dans l’épopée 2002, on s’appuyait beaucoup sur lui sur certaines prises de décision ou orientation. Il arrivait à nous motiver juste par sa présence car il a fait les beaux jours du football sénégalais et français. C’était notre idole avant d’être notre dirigeant. Je me rappelle de plusieurs anecdotes. »

« Après les entraînements, il voulait que je lui fasse des centres pour nous montrer encore son jeu de tête. Il arrivait à mettre deux ou trois buts de la tête. Il avait encore un jeu de tête exceptionnel malgré son age. Il nous a fait, refait jusqu’à la fin de sa vie. Le football africain et mondial ont perdu. »

wiwsport.com