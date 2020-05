Le 7 mai 2012, Le Sénégal avait appris avec tristesse la mort de Jules François Bocandé dans la ville de Metz, des suites d’une opération chirurgicale destinée à soulager ses souffrances après un accident vasculaire cérébral.

Jules était ce joueur adulé de toute une génération de Sénégalais, celle de 1986 notamment. Il a fait les beaux jours du FC Metz et du PSG, mais surtout celui de l’équipe nationale du Sénégal, dont il fut le buteur attitré et le courageux capitaine, avant de diriger la sélection aux côtés de Boubacar Sarr Locotte.

Avec l’équipe nationale, il a fait la CAN 1986 en tant que joueur, la CAN 1990 en tant que joueur, la CAN 1992 en tant que joueur et 1994 en tant qu’entraîneur. A tous points de vue, Jules Bocandé était une référence, une icône du sport sénégalais, un exemple de dévouement, de patriotisme et d’engagement.

Il était cet ancien joueur qui restait à coté de ses jeunes frères et neveux pour les transmettre une fibre patriotique. Très attaché à la Génération 2002, il était à coté de Bruno Metsu pour diriger les lions à la Coupe d’Afrique Mali et Mondial Corée- Japon.

Le doyen Abdoulaye Diaw, journaliste sportif lui avait rendu un vibrant hommage au stade Demba Diop où il a marqué ses empreintes. « Il existe des êtres qui ne meurent pas et Jules Bocandé fait partie de ceux là », affirmait Laye Diaw.

wiwsport.com