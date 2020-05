Fort de ses 22 victoires en 27 matches, et de ses 12 points d’avance avec un match de retard, le titre revient logiquement au Paris Saint-Germain de Idrissa Gana Gueye. Ce dernier Invité dans l’émission ‘Allo’ réalisée par le site du club champion, Idrissa Gana a affirmé d’avoir fêté son deuxième titre de champion de France à côté de sa famille. Et même si « l’heure n’est pas franchement à la fête, malgré le 9e titre de champion de France de l’histoire du club de la capitale », le milieu de terrain dedie le trophée au peuple sénégalais particulièrement aux supporters de Paris Saint Germain.

𝘼𝙇𝙇𝙊 IDRISSA GUEYE 📞👋

We spoke with @IGanaGueye: "I've never seen so much of my kids, especially my son 🧒 I was able to create something with him." pic.twitter.com/Q7QVJqM7J8

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 6, 2020