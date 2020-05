D’après le Het Laatste Nieuws , Mbaye Diagne est menacé d’expulsion de son logement, situé à Knokke-Heist, à la frontière avec les Pays-Bas.

La raison ? Le bail de la location de l’international sénégalais arrivait à expiration au 30 avril, mais le joueur de Bruges a refusé de quitter son lieu de vie en raison du confinement, ce qui n’a visiblement pas été accepté par le propriétaire.

Il n’y a pas de vols et Diagne n’a pas pu trouver de compagnie de déménagement. La famille a donc décidé de rester dans la maison louée.

« Mbaye Diagne veut quitter la Belgique le plus vite possible, mais à cause du coronavirus, nous avons une situation de force majeure dont personne n’est responsable, déclare Sébastien Ledure, avocat de Diagne.

« Il est particulièrement inapproprié de vouloir mettre une famille avec deux enfants à la rue juste comme ça. La location est soumise à des règles qui doivent être respectées. Ce n’est pas parce que Mbaye Diagne a fait la une des journaux dans le passé qu’une diffamation doit être commise contre lui maintenant, » affirme son avocat.

wiwsport.com