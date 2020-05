Mouhammad Faye de retour en Grèce ! L’ailier fort des lions du Sénégal revient ainsi au Promitheas Patras, club qu’il connait bien, pour y avoir évolué entre 2016 et 2018.

Selon le quotidien Stades, l’accord a été conclu il y a un peu plus d’une semaine. Un bon coup pour les dirigeants Grecs qui ne peuvent que se frotter les mains : “En plus de sa taille qui est un atout, Mouhamad Faye est un joueur de qualité avec une grande envergure, une bonne capacité de maniement de balles et une capacité à prendre des tirs hors du cercle. Il est très actif sur le terrain, aime attaquer le panier et a un bon timing au rebond. Il est aussi très actif en défense, il peut jouer aux postes 4 et 5. Sa particularité est sa régularité dans les performances.” indique une source du club.

Avant l’arrêt des compétitions de basketball (à cause du Covid-19), Mouhammad Faye tournait en moyenne autour de 4.5 points et 3.8 rebonds en championnat, et aussi 4.5 points et 3.3 rebonds en ABA Liga. Son retour à Patras ne sera que bénéfique et lui permettra de retrouver le chemin des compétitions après un début d’année 2020 plutôt compliqué.

Source: Basketsenegal