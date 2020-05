Porto et Mamadou Loum Ndiaye ont retrouvé leur centre d’entraînement ce lundi.

Le Portugal a décidé de réouvrir progressivement son espace pour les activités du monde professionnel, jusqu’ici interdits pour cause de pandémie de coronavirus.

Un protocole de retour au jeu a été enclenché. Les clubs ont décidé de recommencer les pratiques de football en petits groupes.

Le staff du FC Porto s’est donc organisé et a pris des mesures strictes pour le retour au travail. Les duels seront minimisés. On travaille plus individuellement que collectivement.

wiwsport.com