Promu en Régional 2 suite à la fin de cette saison 2019/2020, le club français US Loire Divatte commence à peaufiner son effectif en vue de la prochaine ! Il vient de recruter un défenseur.

Il s’agit Lamine Sankaré, défenseur sénégalais de 30 ans. Le joueur a donné son accord à l’US Loire Divatte pour la saison 2020/2021 ! Formé au Paris FC, ce latéral droit de formation a contribué à la montée de Trelazé en R1 même s’il a été repositionné dans l’axe.

Après Racing Club Paris, Agde, Fabregues ou encore le RC Fléchois, il va désormais évoluer dans le département de Loire-Atlantique.

Le joueur explique les raisons de son accord : « Pour des raisons professionnelles, je cherchais à rejoindre un club proche de Nantes. Un ami m’a parlé du club de Loire Divatte, j’ai pris des infos et contacté le coach ainsi que le Président. Le projet du club m’a plu ainsi que la bonne ambiance qui y règne.. Je tiens aussi à remercier mes mes futurs coéquipiers pour leur accueil ! Ils ont fait une excellente saison, mon but sera de m’intégrer à ce club puis à répondre présent lorsqu’on fera appel à moi. Il y a un effectif qui vit très bien ensemble, je compte m’y intégrer et être dans la continuité de ce qui est fait, c’est à dire travail et camaraderie », rapporte actufoot, visité par wiwsport.

wiwsport.com