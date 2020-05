Relégué en Ligue 2 après la fin de la saison décrétée par la LFP, Amiens cherche à faire valoir ses droits. Le club picard a lancé ce lundi une pétition en ligne et milite pour une campagne 2020-21 avec 22 équipes.

Amiens ne décolère pas. Quelques jours ont passé depuis la décision prise par la LFP d’arrêter la saison de Ligue 1 en raison du coronavirus. Avant-dernier du classement et relégué en L2, le club picard espère encore inverser les choses et a lancé une pétition ce lundi.

N’excluant pas un recours devant les tribunaux si l’assemblée générale extraordinaire valide la décision de la LFP, le club cher au président Joanninne veut rien lâcher.

Amiens réclame justice

Amiens a ainsi appelé ses supporters et les fans de football à soutenir leur idée d’une saison 2020-21 à 22 équipes. Promus, Lorientet Lensévolueraient bien dans l’élite alors que Toulousains et Picards sauveraient aussi leur place. »Suite à la décision de rétrograder l’Amiens SC en Ligue 2 après seulement 28 journées jouées sur 38, l’Amiens SC lance une pétition pour demander justice face à cette décision lourde de conséquences qui va contre l’équité sportive, a expliqué le club picard dans un communiqué. L’Amiens SC demande à la Ligue de football de revoir sa position et de faire le choix le plus juste: une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison 2020-21. »

Quelques heures après son lancement, la pétition recueillait déjà plus de 2850 signatures.

Source: RMC Sport