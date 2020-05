Alors que le mercato d’été 2020 de l’OM sera très certainement rythmé par des départs, un nouvel attaquant pourrait quant à lui débarquer du côté de l’OM. Et André Villas-Boas aurait déjà ses idées en tête…

Si le mercato estival 2020 sera très certainement rythmé par des départs, Villas-Boas veut toujours recruter un attaquant pour épauler Benedetto, puisque Valère Germain ne suffit pas et Kostas Mitroglou n’est pas du tout dans ses plans. Et le technicien portugais cible surtout deux profils : Michy Batshuiyi et le sénégalais M’Baye Niang.

Ainsi, l’hiver dernier, on apprenait que M’Baye Niang figurait dans la short-list de Villas-Boas pour le prochain mercato estival marseillais. L’attaquant du Stade Rennais, après des débuts compliqués du côté de l’AC Milan et des prêts en série, régale en Bretagne, et a su se montrer important dans la quête du titre en Coupe de France la saison dernière, ou encore dans les épopées européennes rennaises.

Ce dernier ne se dirait d’ailleurs pas insensible à un intérêt marseillais : « Pour moi, c’est flatteur, ça veut dire que je fais de belles choses. Et Marseille, au vu de son histoire, des supporters qu’ils ont aussi… Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France (…) Aujourd’hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu’il nous reste encore de belles choses à vivre cette saison. Après si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible. Il faudra prendre le temps et le moment venu, voir ce qu’on décidera ».

Pour 30 millions d’euros, l’OM peut s’en tirer dans ce dossier, et cela passera donc obligatoirement par une vente…

