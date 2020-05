Fier de la saison accomplie par l’OM, André-Villas Boas a tenu à remercier l’ensemble du club dans un long message publié sur son compte Instagram. Le technicien portugais dédie également cette deuxième place à Pape Diouf, mort du Covid-19 le 31 mars.

Il peut savourer. Nommé il y a un an en remplacement de Rudi Garcia, André Villas-Boas a rempli sa mission cette saison en guidant l’OM à la deuxième place de la Ligue 1, synonyme de qualification pour la prochaine phase de groupes de la Ligue des champions. Avec l’arrêt de la saison officialisée jeudi par la LFP, son équipe termine derrière le PSG, mais devant Rennes, Lille, Reims, Nice ou encore Lyon.

« Vice-champion de France! ⁣⁣Que dire? Quels mots choisir? Par où commencer?⁣⁣ Quel exploit extraordinaire! Tant de moments de joies, tant d’explosions de sentiments! », se félicite le technicien portugais dans un long message publié sur Instagram, accompagné d’une vidéo retraçant les meilleurs moments de la saison phocéenne.

Il dédie cette deuxième place à Pape Diouf

Il en profite pour saluer la capacité de son équipe à « se réinventer face à l’adversité » et « son « état d’esprit ». « Je vous remercie tous sans exception. A mes joueurs brillants et inégalés qui, avec beaucoup d’efforts et d’altruisme, ont tout donné à chaque match. ⁣⁣A Frank McCourt et Jacques Henri-Eyraud.⁣⁣ A Andoni Zubizarreta et Albert Valentin qui m’ont amené dans cette merveilleuse ville de Marseille et m’ont permis de connaître la force du Vélodrome et la passion unique de ses habitants », écrit Villas-Boas, qui a également un mot pour son staff, le personnel administratif et « tous ceux qui ont participé à ce merveilleux voyage ».

L’ancien coach de Chelsea et Tottenham n’oublie pas non plus le contexte actuel. « Dans cette sensation et ce désir d’éclater de joie, nous sommes appelés à la raison qui nous alerte du triste moment que nous vivons. Nous échangerions toutes les victoires et tous les trophées pour chacune des vies perdues », souligne-t-il, avant de dédier « cette deuxième place à l’ancien président marseillais Pape Diouf », mort du Covid-19 le 31 mars.

RMC Sports