Après avoir quitté son poste de Manager général de l’Equipe nationale du Sénégal de beach soccer, Ibrahima Ndiaye Chita revient sur décision. Il reprend son poste initial et parle des raisons de cette volte-face.

«J’avais pris la décision de mettre fin à ma fonction de Manager de l’Equipe nationale de beach soccer. Mais je suis obligé de revenir sur ma décision. Parce que certains m’ont demandé de surseoir à cette décision», a confié Chita hier au bout du fil.

Précurseur de la discipline au Sénégal, Chita n’a pu résister à l’appel de la Patrie pour poursuivre son engagement aux côtés des jeunes malgré son état de santé.

Offrir un 6e titre à Me Augustin Senghor

Le pari qu’il se fixe est d’offrir un sixième titre continental au Sénégal et au président de la Fédé foot, Me Augustin Senghor, pour le récompenser des efforts fournis pour soutenir la discipline depuis qu’il est à la tête du foot sénégalais. «En prenant cette décision, je veux accompagner cette année et pour une dernière fois le président de la Fédération sénégalaise de football. Notre souci principal, c’est de gagner ce trophée continental qu’on va remettre à Me Senghor. Il était là quand on gagnait la Coupe en 2011 et a toujours été à nos côtés lors des autres sacres.»

Des stars du beach soccer à Dakar

Par rapport à la pandémie du Covid-19, Chita, créant une psychose avec son lot de morts, prie pour que ce virus disparaisse de l’existence de l’humanité pour que les compétitions reprennent leur cours normal. Ayant créé une société «Galaxie Sports Event» qui s’active dans le management sportif et l’évènementiel, l’ancien international de football se prépare à regrouper au Sénégal, les stars du beach soccer de l’Afrique et d’Europe dans une même sélection pour jouer contre le Sénégal à travers un match d’exhibition calé pour le 20 juin prochain si toutefois toutes les conditions sont réunies.

L’initiative est partie du capitaine du Nigeria, Abdoul Aziz, qui a sollicité Chita pour un match de Gala. Cette équipe des stars sera composée de joueurs de renommée comme, entre autres, Madjer du Portugal ou encore Jordan, meilleur joueur de la Coupe du monde.

Chita dit avoir reçu les encouragements du président de la Fédération qui «apprécie le projet». «Cet évènement servira à promouvoir davantage le beach soccer au Sénégal», indique l’ancien international de football.

Le Quotidien