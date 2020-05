L’attaquant togolais Emmanuel Adebayor a déclaré que le duo de Liverpool Mané et Salah n’aurait pas dû gagner le Ballon d’Or Africain car il devrait être décerné à des joueurs basés sur le continent.

Salah et Mané sont sur le podium du Prix de joueur africain de l’année depuis trois ans, le premier ayant remporté les éditions 2017 et 2018 tandis que l’international sénégalais a remporté le dernier.

Cependant, l’attaquant Togolais Emmanuel Adebayor a affirmé que cette récompense ne devrait être décernée qu’aux joueurs basés en Afrique. Il a également critiqué l’instance dirigeante du football africain, la CAF.

«Je me suis éloigné du football africain à cause de la corruption et de la façon de faire les choses de ce côté. Je n’honore que mon pays, le Togo. Et s’ils m’invitaient à un événement qui a quelque chose à voir avec la CAF, je ne me présenterai pas à cause des dirigeants », a-t-il déclaré dans des propos repris par wiwsport.com sur KingFut.

«Comment Sadio Mané remporte le prix du meilleur joueur de l’année de la CAF alors qu’il n’est pas basé en Afrique, Lionel Messi n’a jamais remporté de trophée individuel continental sur son continent.

«La CAF signifie Confédération Africaine de Football. Je ne peux pas imaginer comment Salah et Sadio peuvent l’emporter. Ce prix appartient aux joueurs basés en Afrique », a-t-il conclu.

Il convient de mentionner qu’Adebayor a été nommé Joueur africain de l’année par la CAF en 2008 après une saison spectaculaire avec les Gunners, battant au passage la légende d’Al Ahly Mohamed Aboutrika et le milieu de terrain de Chelsea Michael Essien.

