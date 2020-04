L’Afrique a connu de très grands gardiens qui ont marqué l’histoire du football de ce continent avec des arrêts exceptionnels lors des plus grandes compétitions et ceci à travers le monde entier. Dans ce classement établit par Afrikmag figure l’ancien portier sénégalais Tony Sylva.

L’un des plus grands gardiens africains qui a marqué l’histoire du football dans ce continent c’est bien Thomas Nkono. Il fut derrière Roger Milla le plus grand joueur de l’histoire du Cameroun au XXème siècle. Gianluigi Buffon l’a d’ailleurs eu comme idole. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit à la première place du classement.

Essam El Hadary le légendaire gardien égyptien, quatre fois vainqueur de la CAN et trois fois meilleur gardien africain, en 2006, 2008 et 2010 occupe la deuxième place de ce classement. Bruce Grobbelaar la légende Zimbabwéenne loge à la troisième place. Son impressionnant talent et son tempérament imprévisible ont fait de lui le mythique gardien de Liverpool et des Warriors des années 80, une idole en Angleterre.

Quart de finaliste en Coupe du Monde 2002 et finaliste malheureux de la CAN la même année, Tony Sylva a fait les beaux jours de l’équipe nationale du Sénégal. Souvent cité parmi les meilleurs gardiens sénégalais de tout les temps, l’actuel préparateur physique des gardiens sénégalais se classe à la 15 position.

Voici le classement au complet :

Thomas Nkono (Cameroun)

2- Essam El Hadary (Egypte)

3- Bruce Grobbelaar (Zimbabwe)

4- Joseph Antoine Bell (Cameroun)

5- Idriss Kameni (Cameroun)

6- Badu Zaki (Maroc)

7- Vincent Enyeama (Nigeria)

8- André Onana (Cameroun)

9- Nacerdine Drid (Algérie)

10- Chokri Ouaer (Tunisie)

11- Alioum Boukar (Cameroun)

12- David Efford Chabala (Zambie)

13- Sadok Sassi (Tunisie)

14- Robert Kidiaba Kidiaba (RDC)

15- Tony Mario Sylva (Sénégal)

16- Raïs M’Bolhi (Algérie)

17- Kossi Agassa (Togo)

18- Bary Copa (Côte d’Ivoire)

19- Richard Kingson (Ghana)

20- Fabien Farnolle (Bénin)

