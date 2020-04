Le CA de la Ligue de football professionnel français va acter ce jeudi après-midi la fin des saisons de L1 et de L2, suivant les recommandations de son bureau. Le classement devrait être calculé selon le critère du ratio « nombre de points/matches joués ».

Dans ce cas de figure, l’OGC Nice, le club où évolue Malang Sarr et Moussa Wagué se classerait 5e de Ligue 1 devant Reims et donc se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.

Une nouvelle qui pourrait faire changer d’avis au défenseur Marang Sarr. En fin de contrat avec le club français, le franco-sénégalais est annoncé en Bundesliga et en Angleterre. Toutefois le joueur pourrait opter de prolonger son contrat et disputer l’Europa League. Dans la foulée, Moussa Wague devrait purger son prêt et retourner au Barça en fin juin 2020. Cependant le latéral sénégalais pourrait rester en France si toutefois Patrick Vierra décide de lever son option d’achat. Affaire à suivre !

wiwsport.com