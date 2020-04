Si le défenseur niçois reconnaît que la décision du gouvernement d’interdire tout rassemblement sportif jusqu’au mois de septembre a été difficile à accepter, il a estimé mercredi dans « L’Equipe du Soir » que la priorité était de sortir de la crise sanitaire que traverse le pays.

« On s’attendait un peu à cette décision. On en a parlé avec les coéquipiers sur WhatsApp, ça ne nous a pas plu, on aime jouer au ballon, mais il y a de grandes priorités aujourd’hui. Il y a une situation qui est compliquée pour tout le monde, donc je pense que c’était la meilleure solution possible (…) On a vraiment hâte de savoir comment tout ceci va se terminer, à quelle place on va finir parce que c’est primordial pour nous. On a envie de savoir si nous serons européens la saison prochaine ou pas. »

Le défenseur franco-sénégalais de 21 ans a joué 20 matchs (1 but marqué) cette saison toutes compétitions confondues. Le natif de Nice a réalisé l’ensemble de sa formation dans le club azuréen et pourrait quitter lors du prochain mercato. Il aura l’embarras du choix si on voit la liste de prétendants. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin, ses prestations attirent de grands clubs d’Europe comme le Borussia Dortmund, RB Leipzig, Newcastle, Everton ou encore Naples.

wiwsport.com