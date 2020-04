Le malheur des uns fait le bonheur des autres ! Si l’attaquant sénégalais d’Amiens, Moussa Konaté est relégué en Ligue 2 c’est tout le contraire pour son homologue sénégalais. L’ancien joueur de Diambars et son club Lens sont promus. Lens va retrouver l’élite française dés la saison prochaine.

La Ligue de football professionnel a officialisé ce jeudi après-midi la fin officielle de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2.Ce jeudi après-midi, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est rassemblé. Ses membres ont voté la fin officielle des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. Le RC Lens est officiellement de retour dans l’élite après l’annonce de la LFP cet après-midi. Une montée tant attendue par le peuple Sang et Or.

Pour rappel, Cory Sene, 19 ans, avait rejoint le club en 2018 en provenance de l’académie Diambars du Sénégal. Le jeune défenseur évolue actuellement avec la réserve du club français. Il a toutefois disputé quelques minutes avec l’équipe première. Un autre sénégalais est lié avec Lens. Il s’agit d’Ariel Mendy, 25 ans . Sous les couleurs du Racing Club de Lens depuis un an et demi, l’arrière gauche sénégalais a été prêté à ’US Orléans jusqu’à la fin de la saison. Il devrait retourner en Lens.

wiwsport.com