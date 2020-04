Les matchs de qualification pour la CAN 2021 ont été repoussés et rien ne dit que la compétition pourra se tenir aux dates initialement décidés. Après El hadji Diouf, Me Augustin Senghor, Samuel Eto’o s’invite également dit « ok » pour un report de la plus grande joute africaine de football.

Selon l’avis d’Eto’o, il est préférable de repousser la compétition et de se focaliser actuellement sur la santé :

« Le plus important c’est la santé. Je ne vois pas Ahmad risquer la santé des amoureux du ballon rond pour une CAN. Nous aurons toujours le temps d’organiser cette CAN. Elle est acquise pour le Cameroun. Ce sera juste une question de date », a ainsi déclaré l’ancien attaquant du Barça pour France 24.

wiwsport.com