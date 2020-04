Alors que la maladie à coronavirus touche en grande partie l’économie de plusieurs clubs du foot dans le monde qui obligent certains a baissé les salaires mensuels de leurs joueurs et autres personnels de leurs équipes.

Le club égyptien Al Ahly Sporting Club a décidé de maintenir la paie de tous ces joueurs et personnels à 100% même si le football est suspendue.« Nous paierons la totalité des salaires des employés et des travailleurs du club pour les quatre prochains mois à partir du 1er avril jusqu’au 1er juillet afin qu’ils puissent satisfaire leurs besoins et leurs engagements dans ces circonstances difficiles, surtout avec l’arrivée du mois sacré du ramadan » peut on lire dans le communiqué.

Les dirigeants des diables rouges ont estimé que « le club peut assumer les dépenses à court terme et réévaluera la situation après cette période». Signalons que, Al Ahly d’Égypte est le club le plus riche et le plus titré d’Afrique avec à son compteur 8 ligues des champions.

Source: Foot-Afrique