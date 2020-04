Le club français qui compte beaucoup de jeunes joueurs sénégalais va évoluer en ligue 2. Même si rien est encore acté pour les montées et relégations, le président de la fédération française de football assure que PAU FC sera bien en deuxième division française la saison prochaine.

« Les deux premiers monteront en Ligue 2, donc Dunkerque et Pau. Et les quatre derniers seront relégués », a déclaré Noël Le Graët selon football365. « Qu’on établisse un classement à l’issue des matchs joués avec des montées et des descentes ? Oui. Les textes sont comme ça. On a montré l’exemple avec les amateurs et, croyez-moi, ce n’est pas si facile. Deux montées et deux descentes, ça doit être comme ça » avait aussi précisé le patron du football français.

Leader au classement du National 1 après 25 matchs disputés, Pau FC compte 48 points à un longueur de son dauphin Dunkerque qui sera aussi promu. Six joueurs sénégalais évoluent dans le groupe des pionniers. Les milieux de terrain Abdourahmane Ndiaye, Moustapha Name. Les ailiers Cheikh Tidiane Sabaly, Lamine Gueye, Mor Talla Nguer et l’attaquant Idrissa Ba.

wiwspor.com