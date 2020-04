L’ancien international sénégalais et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Jacques Faty, vit depuis deux ans en Turquie. Il a accepté de répondre aux questions de l’Agence Anadolu pendant ce confinement, par appel vidéo. Il est revenu sur la pandémie en Turquie et ses projets.

Jacques Faty, est un footballeur international sénégalais né en France, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le département français du Val-de-Marne (Paris). Après un brillant parcours dans des clubs français comme Sochaux et Marseille, il arrive en Turquie où il évoluera entre 2011 et 2013 au sein du club anatolien de Sivasspor.

Après ces deux ans passés en Turquie, il tombe amoureux de la Turquie et se voit déjà vivre dans ce pays.

Sa carrière continue cependant dans divers pays comme la Chine ou l’Australie. Mais pour lui, la Turquie est le pays où il a décidé de vivre. Après des années de préparation, il s’installe donc définitivement à Istanbul, depuis 2018.

« Depuis le confinement, je passe plus de temps avec ma famille, je lis beaucoup aussi et j’en profite pour me reposer », explique-t-il avec sérénité.

Faty assure « avoir tout ce dont il a besoin y compris les masques gratuits ». Il constate également que « les hôpitaux ne manquent pas de places et de respirateurs ».

Académie de football en Turquie

Concernant ses projets , Jacques Faty s’est associé avec une star internationale, à savoir, Moussa Sow. C’est à leur initiative, avec la collaboration d’un autre footballeur Turc, Mehmet Uzun, que l’académie du PSG a vu le jour, afin de former « des footballeurs de futurs », même si elle n’ouvrira à nouveau ses portes qu’après le confinement.

« Mais une fois que la vie normale aura repris son cours, nous poursuivrons l’ouverture de nos académies d’Istanbul, d’Antalya et d’Ankara », s’impatiente Jacques Faty.

En dehors de la vie économique, il souhaite également contribuer à l’humanitaire. « A long terme, nous voulons créer un pont humanitaire et sportif entre la Turquie et l’Afrique en général, et le Sénégal en particulier», indique le footballeur.

Jacques Faty prépare une petite surprise

Jacques Faty souhaite un bon ramadan à tous les musulmans et en particulier aux citoyens Turcs. « Je remercie les Turcs de leur fidélité, leur solidarité, et pour l’amour qu’ils ont pour leur pays » avant d’espérer que les « Africains prennent exemple sur eux ».

