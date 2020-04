Dans un arrêté conjoint signé par le ministre des sports, celui du budget et leur homologue de l’économie et des finances, le gouvernement guinéen a procédé à une réduction des primes des joueurs et de l’encadrement technique du Syli National.

La CAN 2019 a laissé des séquelles. La déroute du Syli et le scandale qui a suivi la compétition a amené l’État à réduire la bourse des joueurs et du staff technique. Dans un arrêté conjoint daté du 19 mars 2020, il a été publié la nouvelle grille. Une décision radicale qui s’apparente à une sanction. Dans le fonds, plusieurs incohérences sont également à noter.

Selon le nouvel arrêté, l’encadrement technique est désormais divisé en deux : joueurs/encadrement technique et encadrement d’appui. Jusque-là, rien de bien spécialement choquant. Mais qui composent donc ces deux groupes.

« Sont considérés encadreurs techniques : l’entraîneur sélectionneur, le 1er assistant, le 2ème assistant, le préparateur physique, le préparateur des gardiens, le médecin, le médecin ostéopathe et le kinésithérapeute » est-il mentionné. Dans l’encadrement d’appui, figurent curieusement le représentant de la DAAF et le celui du président de la FGF ou le président lui-même. A eux, il faut ajouter, l’officier médias, le team manager, l’agent de sécurité (police), l’intendant, l’agent de sécurité (civil), le chef de la délégation, et le délégué fédéral. Ces derniers ne toucheront plus les mêmes primes que les joueurs et membres du premier groupe comme l’avaient exigé certains joueurs du Syli National lors de la CAN 2019.

Les primes de qualification ont été réduites à la phase finale de la CAN. Joueurs et encadreurs toucheront désormais 20 000 dollars contrairement aux 30 000 dollars précédents. Ils percevront 10 000 dollars en huitièmes, 12 500 dollars en quart, 20 000 dollars en demies et 30 dollars s’ils se qualifient pour la finale.

Pour ce qui est des autres matchs officiels, la prime de victoire à domicile est fixée à 1500 dollars pour les joueurs et encadreurs techniques, 2000 dollars pour la prime de déplacement, 2000 dollars pour la prime de victoire à l’extérieur et 1000 dollars pour la prime de match nul à l’extérieur.

Source : Foot224