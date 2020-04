Interrogé par wiwsport.com sur instagram, Mamadou Coulibaly est revenu à cœur ouvert sur sa carrière et ses objectifs.

Appartenant à Udinese, Mamadou est revenu sur son parcours en Italie et comment il a fait pour atterri dans ce grand club italien. Le milieu de terrain sénégalais a sans doute fait ses preuves avant d’être recruté.

« Je suis venu en Italie en 2015. L’année suivante j’ai commencé à jouer en première division. J’étais à Pescara à Primavera (l’équipe réserve). Quelques mois après j’ai commencé à s’entraîner avec l’équipe A. Ensuite on m’a fait ma licence et j’ai commencé à jouer avec l’équipe première. Mon premier match je l’avais joué face à Atlanta Bergame, et j’ai commencé à gagner ma place de titulaire. Udinese me suivait quand je jouais en série A à Pescara. Mais aussi d’autres clubs voulaient me recruter mais mon choix c’était l’Udinese. »

actuellement, son objectif est de rejoindre les grands clubs européens. Depuis qu’il évolue avec Udinese, il est allé en prêt en Série B pour aller trouver du temps de jeu. Mamadou confie à wiwsport que son objectif est d’aller joueur dans les grands clubs.

« Je travaille avec mon agent pour changer de club au prochain mercato et d’aller dans un grand club. Depuis que j’évolue avec Udinese, j’ai pas eu le temps de jeu qu’il me faut pour s’affirmer. Maintenant je veux évoluer dans les grands championnats avec de grands clubs. C’est mon objectif ».

wiwsport.com