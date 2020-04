Mamadou Niang a publié sur son compte Instagram une vidéo du Phocéen dans laquelle nous avions retracé ses belles actions sur le maillot de l’OM. « A l’époque c’était ça » décrit Mamade, l’homme aux 100 buts inscrits pour le club marseillais, ce qui fait de lui une légende vivante de l’OM.

Son post a été salué par de nombreux commentaires, notamment celui de Didier Drogba qui a écrit : « Quelle époque ! ». Ce à quoi Niang a répondu : « Cela aurait été un rêve de jouer à tes côtés dans cette équipe mon frérot ». A cette période, Drogba avait déjà été transféré à Chelsea par l’OM (en 2004), tandis que Niang est arrivé une saison plus tard à l’OM, en 2005.

Un autre attaquant olympien a commenté la vidéo de Niang, en la personne de Brandao : « Mon ami tu es vraiment un fenômeno, ce fut un grand plaisir de jouer avec toi ». Le Brésilien et le Sénégalais ont en effet joué ensemble pendant un an et demi à l’OM, entre janvier 2009 et l’été 2010 avec notamment la saison du titre. « Mon frère ça a été un très grand plaisir pour moi aussi de jouer à tes côtés tu as fais beaucoup pour moi merci mon ami » a répondu Niang à Brandao.

wiwsport.com avec le phocéen